Presentata la Segreteria provinciale del Partito Democratico

“Una segreteria che è il giusto mix di rappresentanza territoriale, generazionale, di genere, esperienza, entusiasmo e competenza.“Queste le parole di Mauro Calderoni, Segretario provinciale PD, al termine dell’Assemblea provinciale svoltasi ieri 7 febbraio a Bra.

L'incontro, che ha delineato l’organizzazione definitiva dei quadri del Partito, ha visto la partecipazione della rappresentante provinciale in segreteria regionale Maria Peano, del consigliere regionale (Maurizio Marello) e dei due parlamentari del territorio (senatore Mino Taricco e onorevole Chiara Gribaudo).

Eletta Presidente dell’Assemblea Ada Toso, di Diano d’Alba che ha dichiarato: “Ringrazio l'Assemblea per la fiducia: sarà mio e nostro compito agire in modo tale da migliorare l’opinione della gente sulle nostre competenze e sulla nostra integrità morale, recuperando la fiducia delle persone e partecipando attivamente alle decisioni politiche, per creare un pezzo di futuro per le prossime generazioni”.

Ecco le donne e gli uomini che affiancheranno Mauro Calderoni in segreteria:

- Davide Sannazzaro, Sindaco di Cavallermaggiore, Vice segretario con delega a organizzazione, servizi di area vasta e consortili (acqua, rifiuti, sociale).

- Sara Tomatis, consigliera comunale di Cuneo, Vicesegretaria con delega a diritti e pari opportunità.

- Stefano Ciccone, doglianese d’adozione a Tesoreria, tesseramento e fundraising.

- Serena Mariano, consigliera comunale saviglianese seguirà comunicazione, cultura e turismo col supporto di Luca Blengino ed Arianna Gazzera per web/social e ufficio stampa.

- Maurizio Arduino, monregalese, sanità e salute.

- Al braidese Ugo Minini la delega al lavoro.

- William Revello, albese, si occuperà di scuola e politiche sociali.

- Al consigliere di Vallera (Caraglio) Manfredi Rosso le attività economiche e produttive.

- Il racconigese Federico Soldati si occuperà trasporti e infrastrutture affiancato da Luigi Allerino per la Asti/Cuneo.

- Pierluigi Balbi, consigliere comunale di Dronero si occuperà di aree interne e metromontane.

Al fossanese Paolo Lingua il governo del territorio e l’ambiente.

Componente di diritto Rosita Serra, Portavoce della Conferenza provinciale delle democratiche e invitata permanente, eletta ieri sera Presidente dell’assise provinciale.