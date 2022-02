"Grazie, angeli del soccorso": gli escursionisti bloccati sul colle della Margherita ringraziano il Soccorso Alpino

A due giorni dalla conclusione dello scenario che ha visto un gruppo di escursionisti richiedere l'intervento dei soccorsi per un incidente occorso sul colle della Margherita, gli stessi coinvolti chiedono la pubblicazione di un ringraziamento agli intervenuti.



Lo riportiamo qui sotto, integralmente.



"Il gruppo di escursionisti che ieri era sul colle della Margherita in Valle Grana desidera ringraziare il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Cuneo e il Soccorso Alpino di Dronero per la cordialità, l'efficienza e la gentilezza nel soccorrere la nostra compagna d'escursione infortunati alla gamba sinistra. Ha riportato la frattura di tibia e perone ed è stata portata a valle in barella. Grazie di cuore, veri angeli del soccorso".