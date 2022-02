Cross: Atletica Saluzzo femminile settima in Coppa Europa

Settimo posto per l’Atletica Saluzzo femminile nella Coppa Europa per club di cross a Oeiras, in Portogallo, disputatasi domenica 6 febbraio.

La migliore del team piemontese è l’etiope Addisalem Belay Tegegn, undicesima in 23:11, seguita dal 35° posto di Valentina Gemetto (24:24) e dal 36° di Lorenza Beccaria (24:27), quindi 39esima l’ex azzurra della maratona Emma Quaglia (24:45).

Sesto l’altro club azzurro, in gara nella classifica femminile, l’Orecchiella Garfagnana; nelle sue fila si registra il 52mo posto della torinese Cecilia Basso.

Sale sul podio invece l’Atletica Casone Noceto, terza nella prova assoluta maschile.

Da segnalare, per il club toscano, il 66mo posto del piemontese Italo Quazzola, capitano della squadra.