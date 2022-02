Cuneo Volley verso la finale di Coppa Italia A2, Luca Allasia (A.D. Carni Dock): "Una bella soddisfazione per tutti"

Cresce l'attesa e non potrebbe essere altrimenti, per la finale di Coppa Italia A2 in programma venerdì 11 febbraio tra BAM Acqua S.Bernardo Cuneo e Conad Reggio Emilia.

Il tifo cuneese è pronto a stringersi attorno alla sua squadra, nella speranza di trascinarla alla vittoria. L'evento sarà vissuto intensamente da tutto l'ambiente, ad iniziare da chi ha deciso, in tempi non sospetti, di credere nel Cuneo Volley e nelle sue potenzialità.

E' il caso degli sponsor e dei partner commerciali che hanno abbracciato il progetto della società, sostenendolo dal punto di vista economico ed affettivo.

Tra questi l’azienda Carni Dock, produttrice dell’unico e riconosciuto “Prosciutto Crudo di Cuneo d.o.p.”

L'Amministratore Delegato di Carni Dock Luca Allasia: "Giocare la finale è una bella soddisfazione per tutti. Mi sono fatto coinvolgere in questo progetto da Costamagna e Bima che mi hanno convinto grazie alla loro passione e competenza. Ho visto uno spirito che mi piaceva, giovane, da terzo millennio ed ho sposato l'idea. Il Prosciutto Crudo di Cuneo è un'eccellenza della provincia, la pallavolo altrettanto e così è stato facile trovare un punto d'unione tra le due realtà. Sono diventato un assiduo frequentatore del palazzetto, mi sono appassionato davvero molto. Il traguardo della finale è stato raggiunto perchè qualcuno ci ha creduto, giocarla in casa sarà emozionante. Ricordo quando a settembre abbiamo siglato la partnership con una conferenza stampa, da quel momento in poi è stata una grande cavalcata. I giocatori in azienda? E' sempre un momento bello quando fai conoscere ad altri ciò che fai. Quando abbiamo ospitato i ragazzi li ho visti interessati ed incuriositi, mi ha fatto molto piacere. Già in quel momento dissi che avevo fiducia in loro, non mi hanno smentito"