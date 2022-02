Pechino 2022, Marta Bassino non sarà in gara nello slalom

Nella notta tra martedì e mercoledì nuovo appuntamento con lo sci alpino femminile alle Olimpiadi Invernali di Pechino.

Alle ore 3,15 scatta infatti la prima manche dello slalom: al via per i colori azzurri Federica Brignone, fresca di argento in gigante, Anita Gulli e Lara Della Mea, queste ultime all'esordio assoluto ai Giochi Olimpici.

Seconda frazione alle 6,45

Non sarà della gara la borgarina Marta Bassino, reduce dalla cocente delusione in gigante, segnata da una caduta dopo poche porte.

Marta ha ora il compito di voltare subito pagina e prepararsi al meglio per il superg di venerdì mattina (4 ora italiana).