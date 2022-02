Volley A2M, -3 alla finale di Coppa Italia. Wagner chiama raccolta i tifosi: "#ANDUMACUNI!" (VIDEO)

Prosegue la marcia di avvicinamento alla finale della Del Monte® Coppa Italia serie A2. Venerdì sera (ore 21,15, diretta RaiSport) il campo del palazzetto di Cuneo si (ri)vestirà di tricolore per ospitare l'attesa sfida tra BAM Acqua S.Bernardo Cuneo e Conad Reggio Emilia. La vincente si aggiudicherà l'ambito trofeo.

Ricordiamo che la capienza massima dell'impianto è ancora limitata al 35%, quindi è bene affrettarsi per accaparrarsi un posto in prevendita, attiva sulla piattaforma Liveticket al link cutt.ly/NOO7CST. Il prezzo unico del biglietto è di 10 euro, non compreso nell'abbonamento stagionale.