Alla biblioteca di Bra si raccontano gli “Animali fantastici”

Saranno gli “Animali fantastici” raccontati dagli operatori di Art in fabula i protagonisti del nuovo appuntamento con le letture animate alla Biblioteca civica “Giovanni Arpino” di Bra, in programma per lunedì 14 febbraio 2022. Si tratta degli incontri di lettura dedicati ai bambini dai 3 ai 6 anni del programma “Nati per leggere Piemonte”, promossi dalla Regione e sostenuti dalla compagnia di San Paolo nell’ambito del programma ZeroSei. L’appuntamento successivo è fissato per il 21 febbraio, quando le Officine Zeta spiegheranno “Come addomesticare un drago”.

Tutti gli incontri iniziano alle 17 e si svolgono nel pieno rispetto delle misure anti Covid (agli accompagnatori adulti è richiesto il green pass rafforzato). L’ingresso alle letture è gratuito (con una capienza massima di 20 partecipanti), ma con prenotazione obbligatoria chiamando lo 0172-413049 o scrivendo all’indirizzo e-mail: biblioteca@comune.bra.cn.it. (rb)