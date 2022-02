All'Open Baladin di Cuneo arrivano i formaggi di Campagna Amica

Un nuovo show cooking di Coldiretti Campagna Amica si prepara ad animare l’Open Baladin Cuneo fra racconti e ricette a base di prodotti agricoli 100% cuneesi.



Domani, giovedì 10 febbraio, alle ore 18 scatterà un gustoso appuntamento con il mondo dei formaggi, portati e presentati da Gio Battista Canavese dell’agriturismo Coc Nèr di Chiusa Pesio.



L’azienda agricola a conduzione familiare è guidata da Irina Canavese e si occupa prevalentemente di allevamento di capi ovicaprini e bovini, che pascolano liberamente alimentandosi di erba e foraggio, e di produzione di formaggi. I trasformati arrivano sulle tavole dei consumatori con la vendita diretta (l’azienda è presente, tra l’altro, al centralissimo mercato contadino di Campagna Amica in Lungogesso Corso Giovanni XXIII 15/bis a Cuneo) e vengono utilizzati per l’attività agrituristica.



La mamma di Irina, Alessandra, prepara i gustosi piatti dell’agriturismo che offre anche servizio di bed & breakfast, esperienze di immersione nella natura in bici, e-bike o a cavallo e attività di centro estivo per i bimbi alla scoperta della vita in fattoria.



Gio Battista, papà di Irina nonché casaro dell’azienda, domani porterà e presenterà all’Open Baladin il burro, la ricotta e il “ValPes”, formaggio a pasta semimolle di media stagionatura, da 1 a 6 mesi, dal gusto delicato. Questi prodotti verranno utilizzati per preparare dal vivo stuzzicanti piatti in collaborazione con l’Istituto alberghiero di Dronero e ad ogni ricetta sarà abbinato un assaggio di birra Baladin.



“Campagna Amica – ricorda la Responsabile provinciale Elisa Rebuffo – costruisce occasioni di incontro tra produttori e consumatori per presentare piccole realtà familiari impegnate a produrre eccellenze sul territorio e per generare un legame di fiducia fondamentale ad innescare consumi a Km zero, genuini, sostenibili e consapevoli”.



Appuntamento, dunque, per domani alle ore 18 all’Open Baladin in piazza Foro Boario a Cuneo. L’evento è gratuito con obbligo di Green Pass rafforzato e di prenotazione (telefono: 0171 489199).