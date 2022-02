"Inaccettabile Nutriscore che danneggia vino": la Lega in Senato presenta l'interrogazione

"Chiediamo al Ministro dell’Agricoltura quali iniziative intenda adottare per impedire che il nostro Paese subisca l’ennesimo inaccettabile attacco da parte del sistema Nutriscore, questa volta diretto verso le bevande che contengono alcool come i nostri vini. Il comparto vitivinicolo, così come gli altri prodotti dell’enogastronomia italiana, rappresenta una delle massime espressioni identitarie dei nostri territori che va tutelata dalle offensive europee".



Così in una nota i Senatori della Lega firmatari dell’interrogazione in commissione Agricoltura: Giorgio Maria Bergesio, Gianpaolo Vallardi, Gianfranco Rufa, Cristiano Zuliani, Nadia Pizzol.



"Occorre quindi intraprendere un dialogo con le istituzioni europee affinché venga riconosciuto il valore che le produzioni agroalimentari Made in Italy sono in grado di esprimere in termini di qualità, sicurezza e salubrità. La Lega chiede quindi al Ministro se ritenga - come noi riteniamo - fondamentale agire nell’interesse del nostro Paese e delle eccellenze italiane, evitando anche che possano avvenire discriminazioni nell’assegnazione dei fondi europei per la promozione di alimenti”.