Garessio, ultimi giorni per candidarsi al Servizio Civile Universale in biblioteca

La Biblioteca Civica "Camillo Federici" di Garessio è parte del progetto di servizio civile approvato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e Servizio Civile Universale per il bando nazionale 2021 denominato "Biblioteche accoglienti per grandi lettori"

A Garessio è disponibile 1 posto per la durata di 12 mesi.

Se sei un giovane tra i 18 e 28 anni e sei interessato a partecipare al progetto puoi presentare domanda accedendo al sito https://www.provincia.cuneo.gov.it/servizio-civile/index potrai visionare tutte le informazioni sul Servizio Civile, le modalità di presentazione della domanda e i progetti a cui aderire.