I ciceroni del clima spiegano il cambiamento climatico al castello del Roccolo

60 Giorni senza precipitazioni, un inverno sinora inesistente , temperature con medie stagionali maggiori di 1.5°C. Il nostro pianeta ha il febbrone a spiegarcelo saranno i : Ciceroni del Clima.

Ovvero la classe 3° D dell’ Istituto Comprensivo di Busca che guidati dai loro insegnanti, con la collaborazione dei volontari, di Datameteo Educational OdV e la partecipazione del dottor Paolo Bertolotto meteorologo di Arpa Piemonte hanno realizzato questo video didattico per spiegare in modo originale, il loro punto di vista e le azioni necessarie a mitigare il cambiamento climatico in corso da locale a globale.