Savigliano, “Conoscere la Borsa”: tre studentesse dell'Arimondi-Eula vincono il concorso

Tre studentesse della classe IV H RIM (Relazioni Internazionali per il Marketing) dell’I.I.S. Arimondi Eula di Savigliano sono salite sul gradino più alto del podio del concorso “Conoscere la Borsa” in provincia di Cuneo.

Si tratta di Sofia Gentile, Alessia Mina e Licia Carena, che si sono date l’ironico nome di “Tre in azione”. Le studentesse hanno aderito, insieme ai compagni e ad altre tre classi dell’Istituto, con entusiasmo al concorso proposto dalla Fondazione CRC.

Con energia e grande spirito di collaborazione hanno gestito il loro portafoglio virtuale investendo in azioni, obbligazioni e fondi quotati in borsa nel miglior modo possibile.

Il 28 gennaio, termine fissato per la conclusione dell’attività, sono riuscite ad ottenere il guadagno, e dunque il capitale finale, maggiore tra tutti i team della provincia iscritti al concorso: 351 appartenenti a 16 scuole del cuneese.

Le studentesse sono anche medaglia d’argento nazionale per la speciale classifica “Sostenibilità” perché sono riuscite ad ottenere il secondo miglior guadagno, fra tutti i gruppi partecipanti in Italia, investendo in titoli di aziende sostenibili.

“Per tutta la durata del concorso, - dicono le ragazze - abbiamo messo in pratica le conoscenze acquisite nel corso dell’anno scolastico. Inizialmente, abbiamo differenziato i nostri investimenti, acquistando azioni e quote di fondi comuni di investimento. Inoltre, ci siamo tenute informate sull’andamento del mercato leggendo articoli di giornali e notizie su internet. Infine, abbiamo costantemente monitorato, attraverso l’applicazione, gli investimenti, decidendo quando acquistare e vendere i titoli, in modo tale da guadagnare una somma proporzionale al capitale investito, tenendo conto dei costi di commissione. Nei momenti in cui il mercato era sfavorevole, abbiamo venduto i titoli che rischiavano di crollare, in modo tale da limitare al minimo le perdite”.

L’iniziativa ha suscitato l’interesse delle studentesse dell’Arimondi Eula. “Fin da subito –spiegano“Le tre in azione” - abbiamo aderito con entusiasmo di partecipare al concorso, che ci ha permesso di scoprire attivamente il mercato e le sue dinamiche; per tutta la sua durata, il nostro umore era condizionato dall’andamento della Borsa. In conclusione, siamo molto felici per il risultato ottenuto anche grazie al gioco di squadra e speriamo di potervi partecipare nuovamente il prossimo anno”. “Complimenti, dunque, a Sofia, Alessia e Licia – dicono il PresideMartini e le docenti Ponso e Illecchiani referenti del progetto - ma anche agli altri gruppi dell’Istituto appartenenti alle classi quarte e quinte AFM e RIM che hanno partecipato. Un grande ringraziamento va alla Fondazione CRC che ogni anno offre alle scuole questo importante strumento per affinare ed approfondire l’educazione finanziaria”.