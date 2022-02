Borgo San Dalmazzo piange il fabbro Agostino Fantino, 73 anni

Lutto a Borgo San Dalmazzo per la scomparsa di Agostino Fantino, fabbro di 73 anni. È morto ieri, martedì 8 febbraio, dopo aver accusato un malore sul lavoro.

Grande appassionato di bocce, aveva militato anche in serie A. Ora gareggiava per la Roretese, in serie B.

Lo ricorda con affetto l'amico Carlo Giraudo: “Eravamo come fratelli. Abbiamo passato una vita insieme sui campi di bocce. Un'amicizia iniziata a 20 anni che non finirà mai. Era una persona gentile e disponibile”.

Agostino Fantino lascia la moglie Caterina, il figlio Matteo (vigile urbano a Boves) con Ilaria, la figlia Nadia con Elio e le amate nipotine di 12 anni Elisa e Lorenza, il fratello Piero, le sorelle Marisanna, Rosalba e Ornella.

La salma è stata composta nella camera mortuaria del cimitero di Cuneo. Verrà trasportato a Magliano Alpi per la cremazione giovedì 10 febbraio alle 14.30. Le ceneri verranno tumulate nella tomba di famiglia al cimitero di Robilante.