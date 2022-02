Prostitute nei suoi alloggi di Breo: condannato a 4 anni e sei mesi di carcere

Doveva rispondere di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione davanti al Tribunale di Cuneo. “Non sono un protettore”, aveva dichiarato davanti al collegio, F.B., classe 1955, recidivo, è stato condannato a quattro anni e sei mesi di carcere, oltre al pagamento di 150 euro di multa e altre pene accessorie.



Un via vai di persone sotto due appartamenti siti nel quartiere di Breo a Mondovì e poi, un decesso di un uomo ‘ospite’ di una prostituta, insospettirono gli inquirenti. Nel 2020, l’uomo, locatario dei due alloggi, venne sottoposto agli arresti domiciliari (attualmente libero) e qui, lasciò un manoscritto che riportava parzialmente ammissioni di colpa.



Per la Procura non ci sono mai stati dubbi circa l’attività illecita svolta dell’imputato: F.B. era consapevole che all’interno dei due appartamenti alcune ragazze si prostituivano. Il canone affittuario era di 200 euro al mese. Le prestazioni sessuali venivano concordate con loro così come gli appuntamenti. I clienti, sentiti nel corso dell’istruttoria, avevano riferito che venivano chiesti all’incirca 50 euro. Al contrario, per la difesa, F.B. sarebbe sempre rimasto nell’ombra, non soltanto perché sul contratto degli immobili era indicato il divieto di esercitare l’attività di meretricio, ma anche perché nessuno dei testimoni ha riferito di conoscerlo: “Le ragazze hanno dichiarato che si occupavano di tutto loro: pubblicità sui siti di incontri, contatti e incontri”.