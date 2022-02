Acquisto calze online: un mercato in forte espansione

In questo ultimo periodo, in particolar modo con la pandemia da Covid-19 che ha investito anche il nostro Paese, molte aziende fisiche hanno dovuto riconvertire il loro business.

Infatti, con la chiusura dei negozi a causa dei continui lockdown, essi si sono adoperati per aprire dei veri e propri negozi online, consentendo così di mantenere produttiva e viva la propria attività.

Numerose indagini e studi, hanno appunto dimostrato che la maggior parte dei negozi hanno dato il via a degli e-commerce permettendo così ai clienti di fare acquisto calze online o di comperare il necessario stando comodamente seduti a casa.

Un chiaro esempio di quanto appena detto sono i report che si trovano sui più famosi Istituti di Indagini, i cui dati evidenziano come solamente nell’ultimo anno, l'acquisto calze online, nello specifico, tramite calzeperpassione.com , è aumentata del 22% rispetto agli anni passati.

In questo modo si è aggiudicata il terzo posto nelle vendite B2C del settore merceologico.

L'utente si è subito reso conto di come questi e-commerce, garantiscano un’ampia gamma di scelta di modelli al passo con la moda e dai tempi di spedizione davvero rapidi, il che ne ha decretato il successo.

Ma vediamo ora insieme l’evoluzione di questo fenomeno sempre più in crescita.

L’acquisto di calze e collant online

Se pensiamo bene all’andamento della moda di questi ultimi tempi, possiamo notare come si prevedeva la completa nudità delle gambe in qualsiasi stagione.

Ma la situazione è leggermente cambiata oggi e di conseguenza calze e collant si sono ripresi il proprio spazio.

Questa ripresa è dovuta al fatto che i vari modelli non sono più quelli tradizionali, bensì propongono nuove fantasie, ricami in rilievo e stampe molto graziose, che smorzano un po’ la monotonia di un modello classico.

Inoltre, come tutti sappiamo, fare shopping online consente di visionare molti più modelli rispetto al negozio fisico e, grazie ad un semplice click, si riceverà tutto comodamente a casa propria.

L’acquisto calze online è un fenomeno sempre più in crescita anche grazie ad un’ottima strategia attuata dalle più grandi maison di calzetteria: mettere a disposizione dei propri clienti il catalogo completo ricco di modelli di alta classe e di qualità.

Inoltre, vengono proposti filati realizzati completamente in Italia ed esclusivi.

Acquisto calze online: tipologia di calze

C'è stato però un modello di collant che non è stato mai abbandonato: parliamo delle calze velate classiche che non hanno mai abbandonato le gambe della donna, impiegate soprattutto per dare un tocco di eleganza e raffinatezza.

Ma i collant particolari con ricami, stampe e disegni è un trend appena nato: modelli a fantasia, a pois o longuette donano quel pizzico in più che differenziano un look spento e anonimo da uno casual chic (pur non tralasciando il fattore eleganza).

Inoltre, le ultime tendenze non lasciano in disparte quei modelli con forme geometriche, a righe e a fasce che possono essere indossate anche tutti i giorni o in occasioni più formali.

I modelli più richiesti e maggiormente diffusi in questo ultimo periodo sono quelli in pizzo che donano trasparenze velate e che fanno intravedere le curve di una donna, ovviamente, senza cadere nell’eccesso e delineando le forme a volte sensuali e a volte romantiche.

L’acquisto di calze online è conveniente non solo dal punto di vista economico, ma anche di scelta: infatti, vi è molto più assortimento.

Calzini e gambaletti online

L'acquisto calze online consente di avere la possibilità di scegliere tra numerosi modelli di gambaletti e calzini, cosa quasi impossibile in un negozio fisico.

La diffusione del fenomeno dell'e-commerce delle calze ha consentito quindi che anche i gambaletti e calzini ritornassero apprezzati e nuovamente in voga.

È possibile, infatti, trovare in quasi tutte le case di calzetteria, un ricco catalogo di calzini che possono essere indossati sia durante il giorno che in occasioni particolari (come ad esempio i modelli glitterati) oppure una scelta ampia tra i calzini in cotone per le varie attività fisiche.

Per quanto riguarda il gambaletto dobbiamo fare una precisazione; questa tipologia di calza non è mai stata apprezzata a pieno, nonostante la sua comodità, ma attraverso la vendita online delle calze, le cose sono cambiate grazie alla possibilità di scelta che offrono i vari cataloghi.

Oseremo quasi dire che i gambaletti oggi sono osannati, in quanto vengono proposti con modelli comodi e trendy.

Inoltre, sono ritenuti indispensabili per un look femminile anche grazie alla loro caratteristica principale, ovvero essere contenitivi, a compressione graduata o media; questa è la soluzione migliore per rendere le gambe più leggere e rilassate.

Acquistare calze online è diventata un’azione quotidiana che consente, a noi clienti, di avere ampia scelta e maggiore comodità, e di mantenere vive quelle attività che a causa del periodo stanno facendo davvero fatica a sopravvivere.