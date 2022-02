Comprare criptovalute in questo momento è un'opportunità?

I prezzi delle criptovalute sono crollati negli ultimi giorni e non è ancora chiaro se siamo alla fine di una tendenza al ribasso, o se i prezzi possono scendere ulteriormente.

Solo 2 mesi fa, più precisamente il 10 novembre 2021, Ethereum ha avuto il suo ATH, cioè il suo massimo storico, superando i 4.100 EUR ATH, per coloro che non hanno familiarità con questo concetto, sta per All Time High. Al momento della scrittura, il prezzo per coloro che vogliono comprare ethereum crypto, è di circa 2,700 EUR.

Cosa è successo in questi 60 giorni, perché questa criptovaluta è scesa a metà del suo prezzo? E lo stesso è successo con Bitcoin, Solana, e tutto il resto delle AltCoin, ognuna con la sua variazione percentuale

Gli esperti riassumono le cause in tre motivi principali.

1) Normali variazioni nelle criptovalute.

Le criptovalute sono un bene finanziario altamente volatile. Se si confrontano i movimenti, per esempio, delle azioni Apple contro Bitcoin, si vedrà che il primo ha fluttuazioni molto più piccole in %. Mentre le criptovalute possono raddoppiare, triplicare o anche di più il loro prezzo in pochi giorni, e poi crollare.

Le pressioni ribassiste dopo i massimi di novembre hanno causato al mercato una spirale di vendita, che ha spinto il prezzo verso il basso. Questo non è più anormale. ETH ha raggiunto un picco di 4.100 USD a maggio, per poi scendere a 1.800 USD in soli 45 giorni, mentre tra settembre e ottobre ha anche visto alti e bassi significativi. In altre parole, sembra che questa situazione non sia eccezionale, ma normale e attesa, soprattutto dagli utenti più esperti nel trading di criptovalute.

2) Divieti della RUSSIA

Il secondo fattore è la proibizione da parte del governo russo di commerciare criptovalute, così come il mining di criptovalute. È importante notare che senza "minatori” di Bitcoin è impossibile esistere, e ogni volta che un paese proibisce le loro azioni, devono migrare in un'altra regione dove è possibile installare le loro potenti attrezzature e svolgere il loro lavoro, il che, va notato, causa un consumo di elettricità molto significativo.

Anche se questa non è la prima o l'ultima volta che un paese ha vietato il mining: anche la Cina ha recentemente vietato il mining. Tuttavia Bitcoin e altre criptovalute sono uscite indenni.

3) Aumento dei tassi della Federal Reserve degli Stati Uniti

Infine, un fattore importante che gli specialisti sottolineano è il rialzo dei tassi della Federal Reserve americana. In poche parole, gli Stati Uniti hanno deciso di affrontare l'inflazione e rendere l'accesso al dollaro più costoso, il che porterebbe a un rafforzamento della moneta.

Vale la pena notare che Bitcoin, con il suo importo unitario fisso già preimpostato a 21 milioni di unità, tende a rafforzarsi con la svalutazione del dollaro o dell'euro. Data questa nuova situazione, è possibile che molti possessori di Bitcoin escano dalle loro posizioni e migrino verso investimenti legati al dollaro.

Tuttavia, queste sono tutte ipotesi che spiegano ciò che è successo in passato. Se volete sapere cosa succederà in futuro, probabilmente troverete opinioni di coloro che prevedono rialzi, e dall'altra parte quelli che prevedono cadute. Per esempio, se volete comprare criptovalute Cardano, o qualsiasi altra criptovaluta in cui volete dilettarvi, non usate previsioni di prezzo dove il mercato è troppo mutevole. Tenete sempre presente che ci sono dei rischi e siate prudenti se sentite che una persona ben informata ha previsto questo o quello.

In questo mercato c’è chi fa guadagni significativi, ma se ti fai trasportare dall'ansia e dall'ignoranza, potresti essere uno dei perdenti, permettendo agli altri di essere i vincitori.