Tramundi, il player di riferimento per chi cerca viaggi sicuri

Negli ultimi anni il settore dei viaggi è stato rivisto e ripensato a causa della pandemia da Covid 19 che ha colpito tutto il mondo. Viaggiare in tempi di pandemia può essere difficile, ma non è proibito; anzi, molte destinazioni amate dai traveller questo 2022 hanno riaperto i loro confini ai turisti complice il calo dei contagi e l'arrivo del Green Pass che attesta le avvenute vaccinazioni. Ovviamente, occorre fare molta attenzione alle regole previste per l'ingresso in ogni Paese, inasprite dopo l'arrivo della nuova variante Omicron, e verificarle tutte non sempre è così facile. Per questo affidarsi ad una travel company online come Tramundi può essere un'occasione per concentrarsi esclusivamente sulla vacanza lasciando al tour operator tutta la parte organizzativa e burocratica. Sarà Tramundi – prima della partenza - a specificare ai viaggiatori ciò che è necessario per una o per l'altra meta, se basta il Green Pass per l'accesso o se sono necessarie altre verifiche (come la certificazione di un tampone) e se i confini di una determinata meta sono aperti oppure chiusi. Questo è importantissimo soprattutto per chi ama viaggiare all'estero, dove le regole cambiano molto spesso in base al miglioramento o al peggioramento della situazione sanitaria. In questo modo si potrà viaggiare in sicurezza, senza preoccupazioni, mantenendo le distanze e scegliendo solo destinazioni in cui la situazione epidemiologica non è allarmante e consente il turismo. Si potranno quindi preferire mete italiane, per trascorrere vacanze sulla neve in Piemonte, Trentino Alto Adige, Veneto o Valle d'Aosta oppure godersi i primi mari della Sicilia o ammirare la Campania in cammino esplorando Napoli, Amalfi e Sorrento. Da valutare, invece, all'estero un viaggio rilassante alle Maldive, ora nuovamente aperte ai turisti italiani, per godere la tranquillità del luogo e circondarsi di pura bellezza tra spiagge da sogno e mari cristallini. Nella classifica dei paesi sicuri realizzata dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) e dal Global Peace Index (GPI) si trovano anche gli Emirati Arabi Uniti, un luogo sicuro in cui muoversi per scoprire l'affascinante e tecnologica Dubai, la capitale Abu Dhabi e le sue bellezze e il deserto arabico. Da non perdere anche l'Islanda, terra di ghiaccio e fuoco, ricca di paesaggi naturali mozzafiato oltre a ghiacciai, geyser, cascate e spiagge vulcaniche. Una terra ricca di natura dove l'avventura è all'ordine del giorno. Aperta, poi, al turismo anche la Spagna. L'ideale per chi cerca un viaggio tra le città storiche è visitare Madrid, Siviglia oppure Granada, sede del complesso dell'Alhambra e dei Giardini di Generalife; mentre Fuerteventura è consigliata a chi vuole affrontare un viaggio suggestivo nella natura, in cammino tra luoghi stupendi come Morro Jable, La Pared e Buen Paso. Infine, c'è Malta, nuovamente aperta ai viaggiatori. L'isola del Mar Mediterraneo ha molto da offrire sia nella capitale, La Valletta, che nei luoghi circostanti come le spiagge che qui sono un sogno, intervallate da grotte e baie suggestive.