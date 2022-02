Dal cinema alla palestra, 10 cose da fare a Bra quando fa freddo

Bra, dehor in via Cavour

Chi ha detto che d’inverno bisogna restare a casa? Ok, le preoccupazioni legate al Covid (anzi, l’Omicron) non incentivano le uscite, ma voi non vi abbattete, giusto? E allora, se non avete voglia di darla vinta al virus, pensate che con un po’ di buonsenso si può fare (quasi) tutto. Che poi, mica vorrete rimanere barricati in casa fino a Pasqua (roba già vista, purtroppo)?!

Per la serie freddo, non ti temo, ecco cosa fare a Bra per alleviare le “pene dell’inverno”:

Ristoranti e pizzerie. Questo è il rimedio numero uno, in qualsiasi ristorante e pizzeria di Bra vi accoglieranno a braccia aperte, pronti ad alleviare il vostro freddo con portate da far venire l’acquolina in bocca solo a pensarci. Anche il cuore più glaciale si scioglierà come il cornetto Algida a ferragosto.

Bar. La colazione o l’aperitivo all’aperto non è affatto un problema, pure se si gela: ci sono diversi localini dotati di adorabili dehor, dove si sta belli al calduccio, grazie a fungoni riscaldanti. Non vogliamo mica che il caffè si raffreddi in tempo zero, no? Quindi andate tranquilli.

Cinema e teatro. La nostalgia della sala al chiuso, dell’oscurità, della silenziosa condivisione, delle risatine smorzate e dello Sssh di quello nella fila davanti. Quanto ci sono mancati durante il lockdown! Non solo quando fa freddo, andare al cinema o al teatro è sempre una grande idea. Dall’Impero al Vittoria fino agli spettacoli del Politeama, sbizzarritevi pure.

Chiesa. Dal profano al sacro, praticamente. Il luogo giusto dove snocciolare un bel po’ di preghiere e riscaldare il cuore. Religiosi o non, una tappa qui è d’obbligo. Gli edifici di culto braidesi sono veri e propri scrigni d’arte che ci riportano ai fasti del barocco, quindi non proprio ieri.

Biblioteca e musei. Sono un punto di ritrovo non solo grazie alla quantità e qualità della cultura. Fate un check sul sito ufficiale degli Amici dei Musei e del Comune di Bra per rimanere aggiornati su orari ed eventi, così da non perdervi niente per strada.

Yoga. A chi non farebbe bene un po’ di sana meditazione? Staccare completamente la spina per qualche ora lontano da ansie e problemi non è poi così difficile. Bra, in fatto di yoga, è attrezzata. Al chiuso o all’aperto, le occasioni per potervi rimettere in pace con voi stessi sono tantissime.

Uni-tre. Una cosa è certa: all’Uni-tre non ci si annoia mai. Potete assistere a lezioni di arte, letteratura, storia, musica (oh, se le elenchiamo tutte, domani siamo ancora qui). Il mercoledì e il venerdì pomeriggio, dalle 15 alle 17, presso l’Auditorium G. Arpino sono la soluzione allo sconforto da freddo e pandemia.

Bocciofila. Se vi immaginate un luogo invaso da sessantenni - di sicuro con più spirito in corpo di quanto ne abbiate mai avuto nella vostra vita -, vi sbagliate di grosso. Alla bocciofila di Bra si gioca a bocce che è una meraviglia. Facile, pensate? Beh, vi vogliamo vedere!

Palestra e piscina. Non solo fitness, parecchie palestre braidesi organizzano corsi di vario tipo e possono costituire un originale passatempo per combattere il freddo. Anche la piscina è consigliata. E chi lo sa, magari, se ci prendete gusto, potremmo sentire parlare di voi per le prossime Olimpiadi.

Shopping. Centro commerciale per chi sta al passo con i tempi, le botteghe per i più nostalgici, galleria di negozi in centro e periferia. A Bra c’è l’imbarazzo della scelta per vagare tra scaffali, perdersi in accessori, vestiti o gastronomia. A voi la scelta!