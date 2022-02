Donano ventilatore pediatrico al "Gaslini" di Genova in memoria del loro bambino

"Ci sono persone che di fronte al dolore più profondo riescono a compiere gesti meravigliosi, che riempiono il cuore per la loro straordinaria umanità e generosità".

Con queste parole l’Irccs "Giannina Gaslini" di Genova ha voluto ringraziare Greta Barbotto e Alex Chiecchio, coppia originaria di Belvedere Langhe e residente a Carrù che, per ricordare il loro piccolo Bryan, mancato a pochi mesi nello scorso settembre, hanno organizzato una raccolta fondi tramite Gaslini Onlus coinvolgendo la loro famiglia e i loro amici.



"La cifra è stata così importante – si fa sapere dall’ospedale ligure – che ha permesso di acquistare un ventilatore pediatrico per il reparto di terapia intensiva del nostro istituto".



"Il macchinario è già in uso per la cura di tanti piccoli pazienti", ha raccontato il primario Andrea Moscatelli in occasione dell'incontro con la famiglia. "Ed è proprio quello che desideravano Greta e Alex, un aiuto concreto per i bimbi del Gaslini, in memoria del loro Bryan", è il sentito ringraziamento dal più grande ospedale pediatrico del nord Italia a questa coppia speciale.