Cuneo Volley verso la finale di Coppa Italia A2, Antonio Biella (Acqua S.Bernardo): "Una grande soddisfazione e ci sentiamo vicini ad un ulteriore salto"

C'è chi crede da tempo nel progetto Cuneo Volley e lo ha sostenuto negli anni, contribuendo alla sua crescita.

L'attuale momento, dunque, con la conquista della finale di Coppa Italia A2 ed un cammino importante in campionato, non può che generare soddisfazione ed orgoglio.

E' il caso di Acqua San Bernardo, noto brand che dal 2015 sostiene (anche) la principale realtà pallavolistica maschile cuneese.

Antonio Biella è direttore generale di Acqua S.Bernardo proprio dal 2015: "In questi sette anni abbiamo seguito con passione le sorti della squadra e non sempre, sul campo, le cose sono andate come avremmo tutti desiderato. Questa finale, invece, è una grande soddisfazione, portandoci ai vertici nazionali, seppur di A2. Ma ci sentiamo più vicini anche ad un ulteriore salto, il traguardo della Superlega. Il lavoro svolto, in primis dalla società, sta dando i risultati positivi sperati dopo qualche sofferenza. La conquista della finale è un bene per tutto il territorio ed il ritorno di Cuneo a grandi livelli può dare benefici a tutti. Lo sport è veicolo di benessere ed emozioni e per noi è stato facile investire su questa realtà, associando anche il nostro nome a quello della squadra."