Cuneo Volley verso la finale di Coppa Italia A2 - Aurelio Cavallo (Generali): "Quando si crea qualcosa di importante la piazza risponde"

C'è un mondo dietro la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo, prossima finalista di Coppa Italia A2. E' quello degli sponsor e di tutti i partner che, a vari livelli, hanno sposato il progetto del Club, supportandolo nella crescita.

L'Agenzia Generali Cuneo, storica realtà del settore assicurativo, lega "da sempre" il suo nome alla pallavolo cuneese, in particolare attraverso la figura di Aurelio Cavallo, già vicepresidente ai tempi di Lannutti, poi presidente della polisportiva "Sport in Cuneo" ma prima ancora, a fine anni '80, coinvolto nel progetto da Ezio Barroero.

Oggi una nuova avventura, da "socio storico", con la solita passione.

Aurelio Cavallo: "Da quando Barroero mi coinvolse sono passati quasi 35 anni e siamo rimasti sempre in questo mondo. Per noi è bello ed importante essere a contatto con i giovani, sono le future generazioni ed è giusto farci conoscere da loro. Ma supportare la squadra di pallavolo di una città vuole anche dire restituire alla stessa città parte di quello che ci ha dato nel tempo. Il sostegno a questa realtà mi ha sempre regalato grandi soddisfazioni. L'approdo in finale di Coppa, oltre al discorso sportivo, rappresenta un bel punto di ripartenza. Non è un colpo di fortuna ma il frutto di una riorganizzazione e del lavoro di un Consiglio ben strutturato e rappresentato. E' un team giovane, entusiasta, mi piace lavorare con loro. Sarà bello giocare a Cuneo, il palazzetto è sold out e questo significa che quando si crea qualcosa di importante la piazza risponde."