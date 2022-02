Cuneoginnastica, subito medaglia nel campionato regionale Allieve Gold

Palaginnastica Torino, prima prova del Campionato regionale Gold allieve di ginnastica Artistica femminile della federazione Ginnastica d’Italia.

A scendere in campo sono le giovanissime classe 2012 e 2013 che per l’anno appena iniziato intraprendono il percorso individuale nel campionato più complesso che la federazione propone.

Nella categoria Allieve 1 a scendere in campo ed alla loro prima esperienza sono le debuttanti Sophia Delfino e Adele Pace; con ottime prestazione su tutti gli attrezzi ottengono rispettivamente la medaglia d’oro e la medaglia d’argento scalando il podio già al primo appuntamento di stagione.

Nella categoria Allieve 2 a scendere in campo è la giovane Eleonora Bessone che con cinque buone esecuzioni agli attrezzi conclude al nono posto in classifica; per lei un rientro difficile perchè ha affrontato la gara con solo cinque allenamenti alle spalle dopo un mese di stop forzato. Ampi sono i margini di miglioramento in vista della seconda prova.