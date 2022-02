Volley A2/F: la Lpm Bam Mondovì oggi affronta il Catania con la speranza di rivedere un Puma “vulcanico”

Il "vulcano" Puma è dormiente o attivo? Per scoprirlo bisognerà attendere questo pomeriggio, quando la Lpm Bam Mondovì affronterà in trasferta la Rizzotti Design Sicilia Catania, nel match valido come recupero della 3^ giornata di ritorno della regular season. Alle pendici dell’Etna, dunque, le Pumine cercheranno di ottenere la loro terza vittoria consecutiva, dopo aver superato nell’ordine l’Anthea Vicenza (3-0) e l’Egea Pvt Modica (3-1).

Quello odierno è di certo un impegno delicato per le ragazze di Solforati. In altri momenti della stagione questo match sarebbe stato presentato come ampiamente alla portata delle Pumine, ma non ora. La Lpm Bam Mondovì sta cercando di ritrovare smalto, solidità e soprattutto quella costanza nell’esprime un gioco aggressivo e convincente. Caratteristica, quest’ultima, che ha accompagnato le prestazioni delle Pumine per gran parte del girone di andata.

Un Puma non brillante, dunque, che si troverà di fronte una squadra che invece sta attraversando probabilmente il suo momento migliore. Nelle ultime due uscite in Campionato le ragazze di coach Chiappafreddo hanno conquistato due importanti vittorie, superando nell’ordine la Itas Martignacco per 3-2 e il Club Italia Crai per 1-3. Una squadra data particolarmente in forma e che sta sfruttando l’incisività in attacco di Alessia Conti e della nazionale argentina Daniela Bulaich.

Momento positivo anche per l’ex pumina Martina Bordignon. All’andata la Lpm si impose con un netto e convincente 3-0. Ricordiamo che la gara sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube di Volleyball World. Al PalaCatania il fiscio d’inizio è fissato per le ore 16.