Per San Valentino visita guidata sul campanile della cattedrale di Alba

In occasione della festa degli innamorati, domenica 13 febbraio ricominciano i tour sul campanile della Cattedrale di Alba. Il MUDI – Museo Diocesano organizza uno speciale pomeriggio di visite guidate al percorso archeologico sotto la Cattedrale di San Lorenzo per scoprire le testimonianze del passato romano e medievale della città e, al termine della visita, sarà eccezionalmente possibile salire sul doppio campanile romanico. Una guida vi accompagnerà raccontando le fasi costruttive dell’antica torre campanaria per poi condurvi nel punto panoramico più alto della città. Sarà l’occasione per regalare un’emozione unica e sorprendere chi vi sta a cuore, vivendo insieme l’esperienza di ammirare dall’alto la “città dalle 100 torri” e le colline di Langhe e Roero da un punto di vista insolito e al tempo stesso romantico.

Al termine della visita tutti i partecipanti saranno omaggiati con un dolce pensiero.

DUE TURNI DI VISITA: ore 15.00 e ore 16.30

CONTRIBUTO PER LA VISITA GUIDATA: 5,00 Euro adulti; 3,00 Euro dai 6 ai 14 anni; gratuito under 6 anni e abbonati Torino Musei

INDIRIZZO: piazza Rossetti, entrata dal campanile della Cattedrale di San Lorenzo.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Durante la visita guidata sarà obbligatorio l’uso della mascherina ffp2 e verranno creati gruppi con posti limitati, pertanto è obbligatoria la prenotazione. In ottemperanza alle disposizioni governative vigenti l’accesso è consentito previa presentazione del GREEN PASS RAFFORZATO dai 12 anni in su.

Per info e prenotazioni: www.visitmudi.it - FB Museo Diocesano Alba mudialba14@gmail.com Cell. 345.7642123