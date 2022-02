Volley A2/M: il Santa Croce non concede sconti! Il Vbc Synergy Mondovì superato dai Lupi per 3-0

Serviva un’impresa al Vbc Synergy Mondovì per avere la meglio della Kemas Lamipel Santa Croce nel recupero della prima giornata di ritorno di Serie A2. Se poi si considera che i Galletti hanno dovuto rinunciare anche all’opposto nigeriano Arinze Kelvin, assente per una sopravvenuta indisponibilità, si comprende facilmente che oggi al Vbc sarebbe servito un vero e proprio miracolo.

Il campo, invece, ha rispettato le previsioni, con i Lupi che hanno sfruttato il turno casalingo, finendo per trionfare con un netto 3-0. Eppure il Vbc visto nel primo set, sorretto anche dall’incitamento dei numerosi tifosi giunti da Mondovì, aveva fatto vedere una buona pallavolo, grazie anche a un Nicola Cianciotta versione opposto decisamente apprezzabile. Perso ai vantaggi il primo set, però, la squadra Biancoblù è andata via via perdendo smalto, fino a rimediare un’autentica figuraccia nel terzo set, perso per 25-7.

PRIMO SET: partenza all’insegna dell’equilibrio con le due squadre appaiate sul 4-4. Il primo break è per il Vbc, che con Mazzon e Cianciotta trova i punti che permettono al Mondovì di portarsi sul 7-10. Time-out di coach Denora. I padroni di casa approfittano di qualche imprecisione in attacco dei Galletti per ritrovare la parità sul 12-12. Il punto di Fedrizzi vale il vantaggio per Santa Croce, 15-14. Nicola Cianciotta non fa rimpiangere il compagno di squadra Arinze Kelvin mettendo a segno due conclusioni per il controsorpasso del Vbc. Time-out chiesto da coach Denora con i Lupi toscani avanti 20-19. Finale emozionante con le due squadre sul 23-23. Muro di Caldano e set-point a favore del Vbc, ma prima c’è il time-out chiesto da Cezar Douglas. Al rientro in campo l’ex Arasonwan pareggia i conti e porta il set ai vantaggi. Alla fine la spunta Santa Croce per 28-26.

SECONDO SET: Santa Croce avanti 2-0. I Galletti appaiono meno pimpanti di quanto visto nel primo set e la Kemas aumenta il vantaggio. Time-out chiesto da coach Denora con i Lupi sul 7-3. Il Vbc prova a reagire recuperando due lunghezze. Attacco vincente di Mazzon e ora la Kemas è a soli due punti di distanza sul 9-7. Errore in ricezione per i Galletti e nuovo break per i toscani. Sul 12-7 nuovo time-out chiesto dalla panchina monregalese. I Biancoblù provano a restare aggrappati al set, ma Santa Croce resta avanti sul 16-13. Il distacco sale a +6 sul 21-15. Break per i Galletti, che non mollano e portano il punteggio sul 23-19. Il Vbc annulla tre set-point, ma poi arriva l’errore in attacco di Boscaini che chiude il parziale sul 25-22.

TERZO SET: i Lupi ripartono di slancio e si portano subito sul 4-1. Time-out richiesto da coach Denora. Il trend non cambia e Santa Croce avanza sul 7-2. Nuovo time-out con i padroni di casa in fuga sul 10-3. Il Vbc sembra aver già alzato bandiera bianca e i padroni di casa ne approfittano per andare sul 14-3. In campo c’è sola una squadra, quella toscana. Sul pesantissimo 24-7 sono addirittura 17 i match point a disposizione per i biancorossi di casa. L’agonia monregalese termina subito grazie all’ace dell’ex Ferrini per il definitivo 25-7.