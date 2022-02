Vino, Bergesio, Lega: “Fondo da 25 milioni passo importante per incrementare competitività delle nostre aziende”.

“Con il fondo da 25 milioni di euro a sostegno della filiera vitivinicola il Governo fa passo importante per incrementare la competitività delle nostre aziende. Ringrazio il Sottosegretario alle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Gian Marco Centinaio, per l’impegno con cui porta avanti le istanze della Lega”.

Ad affermarlo è il senatore cuneese Giorgio Maria Bergesio, capogruppo Lega in Commissione Agricoltura, che commenta così le risorse destinate al comparto del vino contenute nel Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.

“Obiettivo è aiutare la filiera nel post pandemia. Come ha affermato il Sottosegretario Centinaio, il vino è tra i migliori ambasciatori del made in Italy nel mondo, come confermano i risultati straordinari dell’export – dice Bergesio -. Occorre consolidare il valore delle nostre aziende”.

“Lo Stato italiano risponde a quanti vorrebbero mettere bollini neri in etichetta - prosegue Bergesio -, promuovendo un consumo moderato e responsabile, e soprattutto di qualità”.

Il decreto prevede che potranno richiedere i finanziamenti i Consorzi di tutela e le associazioni temporanee tra i Consorzi di tutela. Tra le attività finanziabili sono incluse campagne di informazione, in particolare sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche; azioni in materia di relazioni pubbliche e promozione attraverso i mezzi di comunicazione tradizionale (stampa, tv, radio, affissioni) e i canali digitali (web e social network), che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti vitivinicoli in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o sostenibilità. Tra le attività finanziabili anche le partecipazioni a fiere ed esposizioni di rilevanza internazionale, attività di divulgazione e formazione rivolta ad operatori della distribuzione e del canale Horeca e la formazione nelle scuole alberghiere.