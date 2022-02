Guardia di Finanza a Mondovì, il Circolo monregalese FDI e Bongioanni: “Serve una nuova sede, valutare il recupero del Michelotti”

Ormai non è solo più una “voce”, ma pressoché una certezza: la Compagnia della Guardia di Finanza di Mondovì, entro il mese di novembre di quest’anno, dovrà lasciare l’attuale caserma di via del Viadotto e trovare un’altra sistemazione.

Il Circolo di Mondovì e del Monregalese di Fratelli d’Italia, unitamente a Paolo Bongioanni– presidente del Gruppo consiliare di FdI in seno al Consiglio regionale del Piemonte – ha estremamente a cuore la tematica: la presenza delle “Fiamme Gialle” a Mondovì è elemento di grande tradizione, ma soprattutto rappresenta un presidio fondamentale per la città e per il territorio.

Occorre, a nostro avviso, lavorare per cercare – ovviamente sempre su Mondovì: non potremmo pensare nemmeno per un secondo di “perdere” un simile tassello – la soluzione più consona per ospitare la nuova caserma: una soluzione che sia funzionale alla Guardia di Finanza e alla sua operatività, ma che, nel contempo, consenta anche alla città di valorizzare un suo ambito oggi non adeguatamente sfruttato.

Si parla molto di contenitori vuoti: lanciamo allora una proposta, quella di lavorare e porre le basi per proporre un trasferimento della Guardia di Finanza nel padiglione “Michelotti” dell’ex-Ospedale di Mondovì. Lo stabile è oggi di proprietà dell’ASL, ma da quanto ci consta l’azienda sanitaria non avrebbe problemi a venire incontro all’operazione. Una soluzione interessante che arricchirebbe inoltre Piazza di un servizio e avrebbe sicure ricadute positive sul rione e la sua vitalità.