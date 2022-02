A Saluzzo una serata di beneficenza con il progetto "All together"

La serata prevista per sabato 19 febbraio 2022 ore 21 al teatro Magda Olivero di Saluzzo, con il patrocinio della città di Saluzzo, dal titolo ALL TOGETHER “uno spettacolo da fare… INSIEME” tratta il tema della bellezza e della ricchezza dello stare insieme e di come, “insieme” (il periodo pandemico lo ha messo in luce ancor di più), si possano realizzare grandi e belle cose per la nostra vita e quella degli altri che ci stanno accanto!

Le associazioni che propongono la serata, entrambe saluzzesi, Consulta Persone in Difficolta Volontari Saluzzo ODV - servizio di volontariato in convenzione con il Comune di Saluzzo ed il Consorzio Monviso Solidale, che si occupa del trasporto di persone svantaggiate a scuola (elementari, medie, istituti di istruzione superiore) , al lavoro e per attivta’ socialmente utili - e Liberi Dentro ODV - associazione di volontariato che opera nel carcere Rodolfo Morandi di Saluzzo dal 2003 tramite varie attività a favore dei detenuti, attualmente tutti in alta sicurezza( colloqui di sostegno, gestione attività culturale e lavorative, sportello sociale, gestione struttura di accoglienza temporanea, accompagnamento detenuti in permesso, ecc.) - porteranno sul palco del Madga Olivero il messaggio che vincere la solitudine dedicandosi “insieme” agli altri, in modo particolare a chi ha piu’ difficolta e vive con fatica, regala tanta ricchezza.

Due scopi per il progetto ALL TOGETHER a Saluzzo.

Innanzitutto la CPD saluzzese è alla ricerca di nuovi volontari autisti che possano aumentare il numero dei 16 attuali volontari. Secondo, grazie al sostegno del CSV Società Solidale di Cuneo e con la concessione ad uso gratuito del teatro da parte dell’ Amministrazione Comunale di Saluzzo, le offerte raccolte saranno interamente destinate al progetto di “Liberi dentro” per il completamento di un laboratorio di sartoria dove sono impegnati 7 detenuti e dove producono manufatti artigianali e piccole riparazioni su richiesta interna. Questo laboratorio potrebbe coinvolgere una ventina di detenuti utilizzando la loro professionalità come falegnami, pittori, sarti, disegnatori, ecc. . Questa iniziativa é determinante per la crescita personale e professionale dei detenuti.

Protagonista della serata la compagnia “Tut a post” - composta da (tutti saviglianesi e nessun professionista ma tanta e tanta passione!) Gian Curti, Giuseppe Alladio, Doriano Mandrile, Benedetta Curti, Emanuele Galvagno, Paola Piumatti, Irene Bricchi, Elena Leone, Chiara Vaira, Marco Racca, Alberto Bobo Bosio, Domenico Bosio, Giona Bosio, Beatrice Tropini - con tanti altri ospiti tra cui il saluzzese Davide Bessone.

Una vera band musicale con tanta e bella musica live, la danza, il teatro, la comicità e la riflessione saranno il racconto di come la solitudine non sia mai il modo migliore per affrontare la vita!

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti con le regole vigenti previste per i teatri dalla normativa anticovid.

Per prenotazioni mail:cpdsaluzzo@gmail.com e telefono: 33893223217 3357253664 3317556670