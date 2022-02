Anche Bra spegne le luci contro il caro-bollette

Le luci che illuminano due dei luoghi simbolo della città – la Zizzola e i portici di Palazzo Garrone – questa sera (giovedì 10 febbraio) verranno spente a partire dalle 20. Insieme a tanti Comuni in tutta Italia, anche Bra aderisce infatti alla protesta simbolica promossa dall’Anci contro il caro-bollette.



“Ci auguriamo che il Governo intervenga prontamente con ristori adeguati: il rischio che questa crisi si ripercuota negativamente sui bilanci degli enti locali e, di conseguenza, sulla possibilità di erogare con continuità i servizi pubblici, è concreto – commenta il sindaco di Bra Gianni Fogliato -. Nella nostra realtà, come già evidenziato durante la presentazione del bilancio di previsione, l’aumento delle utenze sta incidendo di oltre il 25% sulla spesa complessiva per l’energia”.