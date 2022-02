Aperto il contest per l'intitolazione della piscina e della nuova palestra di Mondovì

A Mondovì saranno i giovani a scegliere i nomi della rinnovata piscina del Ferrone e della palestra, in fase di costruzione, in via della Polveriera.

E' stata aperta ufficialmente nel pomeriggio di oggi, giovedì 10 febbraio, la prima fase del contest che, attraverso un procedimento in più step, porterà all'individuazione dei nomi dei due edifici.

L'idea, lanciata dalla FIDAS Monregalese, anticipata nel corso del primo open day del rinnovato impianto natatorio, è stata organizzata in collaborazione con il Comune, con il supporto delle scuole e si propone di coinvolgere tutta la cittadinanza, dando occasione di approfondimento agli studenti.

"L'obiettivo è quello di avvicinare la popolazione alle strutture della propria città" - ha spiegato il presidente della FIDAS Monregalese Mauro Benedetto - "Un progetto per sentirsi parte attiva di Mondovì. Ringraziamo il Comune e tutte le scuole che hanno deciso di aderire all'iniziativa".

Da parte dell'assessore allo sport, Luca Robaldo, il plauso all'associazione per tutto l'impegno profuso a sostegno della cittadinanza e dell'ospedale cittadino nella raccolta del sangue.

"Vogliamo coinvolgere i giovani perché loro sono tra i migliori donatori" - ha spiegato Francesca Bertazzoli a nome del gruppo giovani della FIDAS, rappresentato in collegamento anche dal coordinatore Giacomo Galliano - "La prima fase di sondaggio è aperta a tutti perché non vogliamo che sia un progetto di tutta la città e per questo ognuno potrà dare il proprio suggerimento".

COME FUNZIONA

CLICCANDO QUI si accede al form da compilare su Google.

I nomi dovranno rientrare, a scelta, in una delle seguenti categorie:

PERSONAGGI ILLUSTRI MONREGALESI : persone che hanno dato lustro alla città con il loro operato, con scritti o pubblicazioni oppure che abbiano lasciato traccia nella politica o in ambito lavorativo.

PERSONAGGI ILLUSTRI IN AMBITO SPORTIVO : monregalesi o non monregalesi di cui si ha un ricordo positivo per meriti sportivi, non necessariamente atleti ma che abbiano lasciato memoria nello sport.

: monregalesi o non monregalesi di cui si ha un ricordo positivo per meriti sportivi, non necessariamente atleti ma che abbiano lasciato memoria nello sport. ENTITA' ASTRATTA (no persona): simbolo della città, tratto tipico monregalese (esempio: La Mongolfiera, Il Moro, Il Ciuché di Piazza…)

Nel corso della compilazione è possibile inserire un solo nome, per dare un suggerimento ulteriore occorre compilare un nuovo modulo.

NON si tratta di una votazione, quindi consigliamo di non fare più "invii" con lo stesso nominativo.

Questa prima fase si chiuderà il 23 febbraio. A questo punto l'elenco dei nomi suggeriti e raccolti verrà consegnato agli studenti della classi quarte e quinte delle superiori che, con i propri insegnanti, dedicheranno una lezione per un approfondimento sui personaggi individuati. Alla fine di questa fase ogni studente esprimerà la propria preferenza con una scheda cartacea. I voti verranno poi raccolti e valutati dal comitato dei "saggi" nei primi giorni di marzo, quando verranno svelati i nomi scelti dal contest.

PARTECIPA AL CONTEST

CHI DONA SANGUE DONA VITA

La presentazione del contest è stata occasione per ricordare l'importanza del dono. "Al momento il centro trasfusionale di Mondovì si trova a tutti gli effetti in emergenza a causa della mancanza di plasma e sangue."- dicono dalla FIDAS Monregalese - "Per noi significa spendere 15 minuti di tempo ma per chi lo riceve significa aspettare di poter vivere una vita normale, come tutti. Se sei già donatore prenotati subito al numero 0174-677184, altrimenti iscriviti alla nostra associazione".