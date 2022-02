Bra, ricordate le vittime delle Foibe con la Messa alla Madonna dei Fiori (FOTO)

Bra non dimentica. Si è tenuta nella mattina di giovedì 10 febbraio la manifestazione per commemorare e rinnovare la memoria della tragedia dei fratelli istriani, giuliani, dalmati, vittime delle foibe.

È in queste cavità carsiche di origine naturale con un ingresso a strapiombo, che fra il 1943 e il 1947 furono gettati, vivi e morti, quasi diecimila italiani.

Una tragedia dimenticata dalla storia fino al 2004, quando il Parlamento italiano, con la Legge 30 marzo 2004 n. 92, diede vita al giorno del ricordo, una solennità civile, celebrata il 10 febbraio, per osservare “la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati, nel secondo Dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”.

L’appuntamento è iniziato con la Messa al Santuario antico della Madonna dei Fiori, presieduta dal rettore, monsignor Giuseppe Trucco. La liturgia ha visto la presenza della popolazione, di associazioni combattentistiche, delle Forze dell'ordine e delle Istituzioni municipali, guidate dal sindaco Gianni Fogliato. Dopo la foto di rito, tutti in piazza Martiri delle Foibe per la deposizione di una corona commemorativa a lato della targa in marmo.

Il discorso del primo cittadino ha voluto rimarcare la tragedia degli esuli, auspicando che la memoria di questi fatti non venga celebrata solo in una data, ma resti sempre viva in ognuno di noi.

All’evento ha preso parte anche Luciana Rizzotti, concittadina che ha vissuto in prima persona la tragedia delle foibe e che ha trovato a Bra una seconda casa, dalla quale continua a mantenere acceso il ricordo della sua esperienza.