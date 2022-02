Bra, stabili i nuovi iscritti ai Licei, al Guala e al Cnos Fap

Terminate da poco le iscrizioni per il prossimo anno scolastico alle classi prime delle Scuole Superiori, abbiamo sentito i responsabili di alcuni degli istituti braidesi per avere il quadro della situazione.



Per i Licei di Bra, parla la dirigente Francesca Scarfì: "Contiamo 195 alunni, riconfermando i dati degli ultimi anni. Un risultato positivo: in un anno con meno nati, prevedevamo una riduzione. Possiamo riconfermare così tutti gli indirizzi al momento attivi".

Tra le novità per il prossimo anno scolastico: "L’ampliamento del potenziamento biomedico, aperto a tutti i ragazzi del triennio che sviluppano interesse per le facoltà medico-sanitarie, che prevede circa 40/45 annuali di approfondimento in preparazione ai test universitari. Quest’anno hanno partecipato 100 alunni".



Situazione simile al centro di formazione professionale Cnos-Fap dei Salesiani di Bra, dove si attesta una sostanziale tenuta degli allievi, anche se si è registrato un inevitabile calo stimabile in un 15%. Ad oggi comunque, nei cinque percorsi, i dati sono i seguenti: 16 allievi in meccanica industriale, 22 in meccanica auto;15 sono invece gli acconciatori, 10 i panettieri/pasticceri/pizzaioli (corso agroalimentare), altrettanti i termoidraulici.

Commenta il direttore Valter Manzone: "Il calo demografico dell’anno riferimento (2008) si riflette nei numeri lievemente ridotti che abbiamo ottenuto al momento. Siamo però fiduciosi che questi dati crescano, perché la formazione professionale, tra le sue varie mission, ha anchequella di accogliere i giovani che, per un errore di orientamento, magari hanno fatto un percorso che non è andato a buon fine e che intendono quindi cambiare. È molto importante che i giovani sappiano che una solida formazione alla professione apre subito le porte del mondo del lavoro".



Per l’Istituto E. Guala, abbiamo parlato con il dirigente Alessandra Massucco: "Abbiamo sostanzialmente confermato il numero di iscritti: al momento non posso ancora dire i numeri definitivi perché alcune domande sono in fase di elaborazione. In realtà gli iscritti sono leggermente di meno, ma in ogni caso non avremmo potuto ospitarne di più, per rispettare la capienza massima dei nostri edifici. L’anno scorso avevamo aperto addirittura due classi in più, aggiungendo la sezione K in prima e in terza. Per far fronte a questa situazione, è stato progettato un nuovo edificio per il nostro istituto, ora in fase di approvazione definitiva. Lo scorso maggio era stata fatta una presentazione pubblica col sindaco, ora la faremo per la comunità scolastica".