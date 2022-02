“Caro sindaco, perché non istituire un ufficio per gli sprovvisti di green pass?”

Un ufficio per chi è sprovvisto di “green pass”.

E’ la proposta provocatoria che il leader cuneese della mobilitazione no-pass e consigliere comunale di minoranza Beppe Lauria avanza al sindaco di Cuneo Federico Borgna.

Dal primo febbraio per accedere ai locali pubblici è necessario essere in possesso della ‘carta verde’, non necessariamente ‘rafforzata’. Lo prevede il DL numero 1 del 7 gennaio 2022.

“Siccome siamo in una democrazia – scrive Lauria - e che quindi vanno tutelati anche i diritti della minoranza della popolazione sono a richiedere che venga individuato un ufficio al quale possono accedere coloro che sono sprovvisti di green pass con tutte le accortezze del caso.”

“Certo del favorevole accoglimento di questa istanza – conclude la nota del no-pass cuneese – visto che non vorrà macchiarsi di atti di discriminazione nei confronti dei suoi concittadini.”