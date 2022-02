Foibe, Bergesio (Lega): ricordare è un dovere, presentato Ddl

“Abbiamo depositato, grazie al convinto sostegno di Matteo Salvini, a cui vanno i nostri ringraziamenti, un disegno di legge che istituisce un concorso annuale per la realizzazione di un’opera d’arte itinerante a ricordo del dramma delle Foibe da esporre, per un anno, in uno dei tanti capoluoghi di regione italiani. La Lega è da sempre sensibile al tema. Il concorso è indirizzato ai laureandi sia del corso triennale che magistrale delle facoltà di architettura, design, beni culturali, ingegneria e Dams e premia, con un’esposizione al pubblico, il progetto e l'idea artistica più adatta a ricordare le drammatiche vicende vissute da tanti italiani sul confine nordorientale. Coinvolgendo i giovani universitari, per tenere viva la memoria di questi tragici eventi, tramite l’arte cerchiamo di sensibilizzare le coscienze affinché tali atrocità non si ripetano più. La Lega, sempre dalla parte della libertà e della democrazia e contro ogni revisionismo, perché non esistono morti di diverso valore e perché verità e storia non vengano più occultate”.



Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio.