Nei bar di Bra tra i rincari delle bollette e gli effetti dell’emergenza sanitaria [VIDEO]

Dopo un periodo festivo segnato dall’aggravarsi della situazione sanitaria e il rincaro delle bollette su luce e gas in vista, qual è la situazione dei bar di Bra?

Abbiamo raccolto alcune testimonianze, partendo dal Bar Arpino, che, dopo un periodo di chiusura dovuta a lavori di ristrutturazione, ha riaperto i battenti. Il titolare della ditta che lo gestisce ci illustra le novità nell’intervista video che pubblichiamo a seguire.

Il titolare del Caffè Boglione, Alessandro Monchiero, dichiara: "Per quanto riguarda i rincari, aspettiamo di vedere le bollette per commentare i numeri. In generale, la situazione però non è buona. Ogni anno in verità tendiamo a dire che l’affluenza è calata, senza ricordare cosa è accaduto in precedenza. Ma la peculiarità di quest’anno è stata la diminuzione di influssi e incassi durante le vacanze di Natale. Questo è dovuto sia al provvedimento in vigore dal 24 dicembre, che, vietando le feste e i concerti, ha spento l’entusiasmo e ha tolto un motivo di interesse per uscire, sia per l’alto numero di persone positive e in quarantena. Solitamente affrontavamo gennaio, periodo di minore affluenza, potendo contare sugli alti incassi delle vacanze natalizie; ora che questo è venuto meno, abbiamo avuto la sensazione di forte peggioramento".



"Tengo a sottolineare che il problema non è il green pass, anzi è il motivo per cui siamo aperti. Chi arriva da noi lo esibisce di sua spontanea volontà, perché chi è abituato a uscire sa quali sono le regole. Inoltre, il fatto che lo controlliamo sempre è una forma di tutela e nessuno ci ha mai minacciato di non frequentare più il nostro locale a seguito del nostro monitoraggio", aggiunge Monchiero.



Per la Pasticceria Converso, parla il titolare Federico Boglione: "Le bollette non sono ancora arrivate, ma siamo sicuri che il rincaro avrà delle conseguenze. Oltre a luce e gas, aumenteranno anche i prezzi delle materie prime, e quindi probabilmente quelli dei prodotti finali. Durante le vacanze natalizie il lavoro è andato bene, nonostante i nostri locali abbiano una capienza limitata: la gente ha voglia di uscire".