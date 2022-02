Moretta in festa per i cento anni della signora Renée, emigrata dalla Francia per amore

La comunità morettese ha festeggiato una sua concittadina centenaria. A raggiungere il traguardo del secolo di vita, lunedì 7 febbraio, è stata Renée Marguerite Roche.

Nata a Marsiglia nel 1922, ha vissuto nella città francese fino all’età di vent’anni. Lavorava in una farmacia e si sposò giovanissima con Battista Millone, morettese emigrato in Francia. A Marsiglia faceva il fornaio.

"Con l’arrivo della guerra – racconta il figlio della coppia, Rolando Millone – mio padre dovette rientrare in Italia, e mia madre lo seguì. Andarono a Torino, dove aprirono una panetteria. Mamma lavorò nel negozio con papà, fino alla pensione".

La coppia decise di trasferirsi a Moretta una ventina di anni fa, quando le condizioni di salute di Battista iniziarono a peggiorare. L’uomo morì pochi anni dopo. Renée vive oggi con il figlio.

"È stato un piacere incontrarla e porgerle gli auguri – ha commentato il sindaco Gatti, che lunedì mattina ha portato alla donna gli auguri dell’intera cittadinanza morettese, accompagnato dalla comandante della polizia municipale Andreina Valentino -. Renée è una signora arzilla, gentile e molto dolce. Ci ha accolto con il sorriso. Nonostante qualche acciacco, è sostanzialmente autonoma ed è stato un piacere dialogare un po’ con lei. Ricorda molto bene la lingua della sua gioventù: anzi, oggi, più di anni fa, tende a parlare in francese. Per noi morettesi è un onore avere nella nostra comunità persone come Renée".