Saluzzo rilancia sul PNRR: chiesti altri 3,8 milioni di euro per le scuole

Dopo aver appena “sbancato”, con 4 milioni e 990 mila euro di fondi PNRR, Saluzzo rilancia.

E lo fa andando “all’attacco” della missione numero 4, dedicata a “Istruzione e ricerca”. A darne conto, nel Consiglio comunale di ieri sera, il vicesindaco Franco Demaria.

Saluzzo ha già portato a casa 4 milioni e 990 mila euro (su un limite massimo di 5 milioni) di fondi PNRR destinati alla rigenerazione urbana. E siccome “non costa niente sognare” – così ha commentato il vicesindaco – ora si prepara a proporre una serie di progettualità nel filone di contributi destinati al potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione, siano essi dall’asilo nido all’università.

In Municipio, pronto, c’è un “pacchetto” di progetti, per un totale di 3 milioni e 798 mila euro.

“Ci buttiamo subito su altri filoni del PNRR – ha detto Demaria – inserendo tutti gli interventi nel piano triennale di opere pubbliche, il che ci permette di accedere ai bandi”.

GLI INTERVENTI

Gli interventi proposti nel pacchetto di opere in cerca di finanziamento attraverso il PNRR sono sei.

Scuola Francesco Costa: riconversione degli spazi esistenti e creazione di una nuova mensa. L’intervento si articolerà sul lato più lungo della scuola, adattando dei locali seminterrati, che potranno diventare la nuova mensa. Costo: 590 mila euro.

Scuola Mario Pivano: sistemazione locali e creazione di una nuova sala mensa, al momento inesistente. Costo: 638 mila euro.

Scuola Rosa Bianca, palestra: realizzazione cappotto termico, installazione pannelli solari e rifacimento spogliatoi (che sono ancora quelli del progetto originale). Costo: 630 mila euro.

Scuola Ilaria Alpi: ampliamento, con realizzazione di un nuovo corpo da tre locali (dormitorio e sala ludica), con aumento dello spazio a disposizione degli alunni delle sezioni. Costo: 755mila euro.

Palestra Mazzini: adeguamento sismico, che potrebbe prevedere l’abbattimento e la ricostruzione di parte del fabbricato, con riorganizzazione degli spogliatoi e dei locali docce. Costo: 860 mila euro.

Asilo Jean Monnet: ampliamento del nido, riorganizzazione degli spazi e aumento spazi a disposizione degli alunni delle sezioni. Costo: 325 mila euro.

Totale: 3.798.000 euro. 1.858.000 sul 2022 (interventi su scuole Costa, Mario Pivano, Rosa Bianca), e i restanti (Ilaria Alpi, Mazzini, Jean Monnet) sul 2023.

LE REAZIONI

“Non possiamo nascondere una certa soddisfazione per il percorso che si sta facendo – ha commentato Demaria – e che va da arricchire il programma presentato ad inizio mandato.

Soddisfazione, oltre che per l’aspetto economico e per le opere che andiamo a realizzare, anche per la squadra che si sta creando in Comune, a partire dal sindaco Mauro Calderoni e dal segretario per poi allargarsi a tutti coloro che hanno partecipato alla stesura di questi progetti per la richiesta dei finanziamenti.

Bravi tutti: sia per ciò che si è ottenuto sino ad oggi, sia per la nuova sfida della missione 4”.

Parole di viva soddisfazione sono giunte, a nome della maggioranza, anche dal consigliere Andrea Tagliano: “Il 22 dicembre scorso approvavamo il bilancio di previsione, sapendo che era un punto di partenza. Dopo 49 giorni, questo Consiglio approvava la variazione di quasi 5 milioni di euro, dove a farla da padrona erano i fondi PNRR.

Il 31 gennaio, su ‘La Repubblica’, un articolo preoccupante paragonava i fondi PNRR ai Comuni come un’automobile partita mentre gli operai la stavano ancora assemblando, denunciando che nei Comuni competenze e assunzioni erano al palo.

Il 28 febbraio scade questo nuovo bando. Ci aspettano anni in cui l’attività propedeutica alla partecipazione ai bandi sarà ristretta a lassi di tempo soffocanti. Non potrà essere gestita giorno per giorno, ma andrà studiata e anche anticipata. I fondi PNRR si guadagnano con professionalità e progettualità. Per i noi, i primi 5 milioni sono la traduzione numerica di ciò che portiamo avanti almeno da sette anni, con la competenza degli uffici. Il tutto legato da una visione coerente di una Città al passo coi tempi, con un occhio rivolto ai giovanissimi, ai giovani, e alla cittadinanza tutta.

Il frutto di una scelta politica, di un’intuizione amministrativa volta a cercare fondi altrove, dove il saldo con lo Stato è passato da positivo a negativo.

18milioni è la cifra investita dal Comune negli ultimi cinque anni. Una tra le più altre tra le Sette Sorelle, nonostante la nostra popolazione sia la meno numerosa.

È questo che intendiamo per progettualità: sapere dove si vuole andare immaginando sempre il meglio per Saluzzo. Non a tutti è chiara questa visione, noi l’abbiamo scritta nel programma elettorale e la eseguiamo quasi alla lettera, e ora che i bandi del PNRR si palesano, ai primi ci siamo fatti trovare pronti, e per i secondi ci stiamo preparando.

Condivido a nome della maggioranza l’orgoglio del vicesindaco Demaria.

Se è vero che l’automobile è ufficialmente partita, la nostra è partita già anni fa, e tutti i pezzi sono al loro posto”.

In sala ci sarà ancora l’intervento di Carlo Savio, dai banchi dell’opposizione.

Savio si è detto “inizialmente indeciso” sul voto. Per poi annunciare il voto favorevole: “Da una parte c’è l’aspetto sostanziale, con interventi per milioni di euro. I soldi del PNRR sono anche soldi italiani, ma questi interventi sono condivisibili. Poi c’è l’aspetto formale: non ho votato a favore del bilancio, del DUO, e mi viene difficile ora votare a favore di una variazione di un bilancio che non ho approvato.

Ma, per la seconda volta dopo la manovra economica che questo Comune ha varato durante l’emergenza pandemica, faccio prevalere, a titolo personale, l’aspetto sostanziale a quello formale”.

La variazione è quindi stata approvata con i voti di tutta la maggioranza e di Carlo Savio.

Astenuti Fulvio Bachiorrini, Paolo Demarchi, Alessandra Piano e Paolo Scaletta.