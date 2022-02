Abusò di una minore al parco, condannato un 38enne. La Procura: “Violenza sessuale da strada. L’incubo di ogni donna”

Il pubblico ministero aveva chiesto al Collegio del Tribunale di Cuneo 9 anni di reclusione per il 38enne che, una sera dell’agosto 2019, aveva abusato di una minorenne che a pochi giorni avrebbe compiuto i diciotto anni. È successo a Mondovì, al parco Europa. Sotto accusa per violenza sessuale ai danni della giovane, l’uomo è stato condannato a 3 anni e 4 mesi di carcere. "Qui si parla di una violenza sessuale da strada. L'incubo di ogni donna" ha sostenuto l'accusa durante la requisitoria.

Secondo quanto riferito al medico dalla ragazzina, l’imputato l’aveva cinta alla vita e accompagnata in una zona più buia, dietro i servizi pubblici per poi costringerla, prima che lei riuscisse a scappare, ad atti sessuali.

L’uomo, durante il suo esame, aveva riferito che quella sera, aveva incontrato la ragazzina al parco per caso e che avrebbero iniziato a chiacchierare: “Mi ha detto che aveva 19anni e che si era trasferita da poco e voleva crearsi un po’ di amicizie. Ricordo che ci siamo abbracciati e abbiamo deciso di fare due passi al parco. La ragazza si è seduta sulle mie ginocchia e lì ci siamo baciati e toccati sopra i vestiti. Tutto quello che è successo è successo perché lo volevamo. Lei mi ha chiesto il contatto facebook, io le ho dato il telefono e lei si è mandata la richiesta di amicizia, scrivendo nome e cognome, L’avevo contattata su facebook ma lei non mi ha mai risposto, quindi ho lasciato perdere”.

“Un processo delicatissimo affidato alla sola parola della persona offesa: casi di inattendibilità sono frequentissimi nelle aule di tribunale -ha sostenuto la difesa dell’imputato chiedendone l'assoluzione-. La ragazza afferma di non aver subito minacce né fisiche né verbali, solo di 'avere avuto paura' non c’è però un contegno dell’imputato che abbia indotto questa paura. Lei non viene fermata per strada e trascinata sulla panchina, si va a sedere di sua volontà”.