Muore giovane padre di Savigliano. Una raccolta fondi per aiutare la famiglia

Grande cordoglio, a Savigliano, per l'improvvisa morte di Leonard Velaj, mancato tra la notte di domenica e lunedì scorsi a soli 41 anni.

Leonard lascia la moglie Jolanda e i due figlioletti Daniel e Samuel, oltre ai genitori e ai fratelli.

Tra le famiglie che li conoscono è stata attivata una raccolta fondi. Tutti stanno cercando di dare una mano a Jolanda e ai suoi due bambini. Leonard era infatti l'unico a lavorare. Uno dei due figli, il più piccolo, è affetto da una grave disabilità, che necessita di assistenza continua. Ad occuparsene la mamma, che adesso si ritrova da sola ad affrontare una situazione davvero difficile.

Per lei, Daniel e Samuel, si è attivata una gara di solidarietà. E' stato aperto un conto corrente creato appositamente per aiutarli. Abbiamo deciso di condividerlo anche noi, per contribuire a dare una mano a questa famiglia così duramente colpita.

Il conto è aperto presso la banca CRSavigliano, l'Iban è IT-98/E/06305/46851/000010163193, causale "raccolta fondi famiglia Velaj". Il conto sarà chiuso alla fine di febbraio.