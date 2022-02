Il "goloso" San Valentino del Wellington di Paesana

Nei giorni intorno alla metà di febbraio, nell'Antica Roma era usanza celebrare i Lupercalia, feste di radice arcaica legate al ciclo di morte e rinascita della natura, alla sovversione delle regole e alla distruzione dell'ordine per permettere al mondo e alla società di purificarsi e rinascere.

Molto più cristianamente oggi, per volere di papa Gelasio I che trasformò quei riti pagani in una festività dedicata all'amore, il 14 febbraio si celebra San Valentino che leggenda vuole aver donato a una fanciulla povera una somma di denaro, necessaria come dote per il suo sposalizio, che, senza di questa, non si sarebbe potuto celebrare, esponendo la ragazza, priva di mezzi e di altro sostegno, al rischio della perdizione. Il generoso dono - frutto di amore e finalizzato all'amore - avrebbe dunque creato la tradizione di considerare il santo vescovo Valentino come il protettore degli innamorati.

Tutto il resto, Festa degli Innamorati compresa, è venuto commercialmente dopo, esercitando però una presa che – a differenza di altre ricorrenze pindariche – non solo resiste allo scorrere del tempo, ma sembra affermarsi ogni anno di più.

E' davvero goloso il pranzo che il ristorante-pizzeria “New Wellington” di via Reinaud 20, a Paesana per l'occasione proporrà e servirà domenica 13 febbraio prossimo.

Due i menù a disposizione degli innamorati (e non solo), l’uno di terra ed uno di mare. Vediamoli.

Menù di terra (25 euro bevande incluse)

Aperitivo con Prosecco e stuzzichini servito al tavolo

Battuta di Fassona su fonduta tiepida di toma

Sfogliatina alle verdure di stagione

Cuoricini di brasato al sugo d’arrosto

Bocconcini di stracotto al Nebbiolo

Patate al forno alle erbette

Cuoricino millefoglie crema e fragole

Acqua, vino rosso e bianco, caffè

Menù di mare (30 euro bevande incluse)

Aperitivo con Prosecco e stuzzichini servito al tavolo

Tartare di salmone norvegese con crema di avocado e mandorle tostate

Code di mazzancolle, polpo e cozze saltate su cremoso di ceci e patate

Cuoricini di salmone e stracchino al burro e timo

Cartoccio di filetto d’orata e gamberoni agli agrumi

Patate al forno alle erbette

Cuoricino millefoglie crema e fragole

Acqua, vino rosso e bianco, caffè

La prenotazione è vivamente consigliata e si può effettuare telefonando al numero 377.3598255.