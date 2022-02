Giorno del Ricordo, Ciaburro (FdI): “Circolare MIUR per le scuole atto doveroso per memoria storica”

“L'emanazione della circolare per il Giorno del Ricordo da parte del Ministero per l'istruzione in merito alle iniziative promosse nelle scuole dà seguito alla risoluzione in Commissione Cultura della Camera sostenuta dalla collega Frassinetti ed approvata in modo unitario da tutte le forze politiche.

Il mese di febbraio deve garantire la diffusione della memoria storica per dare voce agli esuli di una cicatrice indelebile come quella delle foibe”.

Lo afferma Monica Ciaburro, deputato di Fratelli d’Italia e sindaco di Argentera.

Che poi aggiunge: “È con grande amarezza che tuttavia devo constatare che vi siano amministrazioni, come quella del Comune di Savigliano o Cuneo che, invece di coinvolgere il Comitato 10 febbraio e tutte quelle realtà di vissuti che tengono viva la memoria di un episodio così grave, preferiscono dare voce a negazionisti che strizzano l'occhio a regimi totalitari e sminuiscono quella che è stata una persecuzione a danno di tutta l'Italia.

La memoria storica è patrimonio comune di tutti i cittadini ed in quanto tale deve essere conservata e preservata”.