L’attuale maggioranza, a Cuneo, prosegue compatta verso le elezioni

L'attuale coalizione di maggioranza che ad oggi governa la Città di Cuneo proseguirà compatta verso le prossime elezioni amministrative.

Lo si apprende da una nota che Partito Democratico, Centro per Cuneo Lista Civica, Cuneo Solidale Democratica e Crescere Insieme hanno diramato poco fa agli organi di stampa.

"Nella scorse serate - si legge del documento - le forze che compongono l’attuale maggioranza di Governo della città di Cuneo si sono riunite per dare avvio al percorso di avvicinamento alle ormai imminenti elezioni comunali.

Le delegazioni presenti, in rappresentanza dei gruppi del Partito Democratico, Centro per Cuneo Lista Civica, Cuneo Solidale Democratica, Crescere Insieme, hanno unanimemente riconosciuto la validità del lavoro comune sin qui svolto ed espresso la volontà di proseguire uniti nella prossima consiliatura. Si ritiene fondamentale per il futuro della città riuscire a condurre alla piena realizzazione i molteplici progetti già avviati.

Con questo primo incontro le forze politiche intendono insediare il tavolo di lavoro che si occuperà della definizione del programma elettorale e dell’individuazione del candidato sindaco unitario della coalizione".