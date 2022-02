Taglia grande significa... grande cuore! Sono tre e aspettano una nuova vita.

Il Rifugio Pinco Pallino oggi vi presenta tre cani di taglia grande, maschi, diversamente giovani… hanno ancora tanto da dare e non meritano di vivere in gabbia!

Si chiamano Guardiano, Leo e Balto e vorrebbero tanto conoscervi e magari essere scelti per una nuova vita.



Rifugio Pinco Pallino Tel. 333/8990717 (Mok) - 334/3372507 (Lorena)

E-mail: pincopallinoclub@alice.it

Facebook: @Pagina Del Canile Pinco Pallino Club