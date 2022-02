Alla farmacia S.Andrea di Borgo si raccolgono medicinali per la missione di Padre Miraglio ad Haiti

Padre Massimo Miraglio in missione ad Haiti

Anche la Farmacia Sant'Andrea di Borgo San Dalmazzo aderisce alla XXII “Giornata Nazionale di Raccolta del Farmaco”, manifestazione che cade ogni secondo sabato di febbraio e invita i cittadini a donare uno o più farmaci per gli enti caritativi del territorio.

La farmacia in via Po 43, nel quartiere di Borgo Nuovo, ha scelto per il quarto anno di donare tutti i farmaci che verranno raccolti alla missione di padre Massimo Miraglio ad Haiti.

Padre Massimo Miraglio, sacerdote camilliano di 55 anni, è originario di Borgo San Dalmazzo. Da tempo è in missione ad Haiti. Oggi è mente e braccia del progetto per l’Ospedale per la Cura delle lesioni Cutanee (CLC) Saint Camille a Jérémie, piccola cittadina di provincia.

Appuntamento venerdì 11 febbraio, tutto il giorno, e sabato 12 febbraio. Sarà a disposizione dei clienti un elenco di farmaci più utili alla missione del padre camilliano.

Nei giorni scorsi, proprio dalla farmacia S.Andrea è partita un'importante donazione in memoria di Fabrizio Viale, l'impresario edile di Limone Piemonte morto sul lavoro a 46 anni in un cantiere della Costa Azzurra, l'agosto scorso. La moglie Valentina Bernardi, grazie alle donazioni di parenti e amici, ha acquistato 2.400 euro di medicinali: tanti scatoloni pieni di farmaci salvavita, farmaci classici e latte in polvere.