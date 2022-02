Calcio Serie D: nel weekend si gioca la 4^di ritorno, spicca il derby Fossano-Bra

Il girone A di Serie D è pronto ad offrire un nuovo avvincente weekend di calcio con tante partite interessanti (si gioca la 4^di ritorno).

Tra queste spicca il derby cuneese tra Fossano e Bra, uno dei sei anticipi in programma nel pomeriggio di sabato. Incrocio importante al "Pochissimo": si affrontano due squadre in salute e determinate a non lasciare punti per strada.

Nuovo appello per rientrare nella lotta salvezza per il Saluzzo che riceve il Sestri Levante.

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI DI SABATO 12 FEBBRAIO

Borgosesia-Derthona: Maksym Frasynyak di Gallarate

Chieri-Asti: Michele Pasculli di Como

Fossano-Bra: Stefan Arnaut di Padova

Gozzano-Varese: Leonardo Tesi di Lucca

PontDonnaz-RG Ticino: Guido Iacopetti di Pistoia

Saluzzo-Sestri Levante: Silvio Torreggiani di Civitavecchia

Domenica le restanti partite: Caronnese-Vado, Casale-Sanremese, Lavagnese-Ligorna e Novara-Imperia.