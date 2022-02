Sci alpino femminile, Pechino 2022. Marta Bassino punta il supergigante di venerdì: "Ho resettato la mente, pronta a rilanciare le mie ambizioni"

Una Marta Bassino in cerca di riscatto è pronta per il il supergigante di Pechino 2022, in programma venerdì alle ore 4,00 (11 ora locale).

L'obiettivo è lasciarsi alle spalle la delusione del gigante e tornare a sciare ai suoi livelli.

Al via per l'Italia, oltre a Marta, Federica Brignone, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia mentre non sarà della gara Sofia Goggia.

Marta Bassino (FISI): “Ho resettato la mente, mi sono messa alle spalle il momento di delusione per l’uscita in gigante di tre giorni fa, ho voltato pagina e adesso sono pronta a rilanciare le mie ambizioni, ci sono tante opportunità per fare bene nei prossimi giorni e voglio tornare in Europa dopo avere lasciato il segno. Ho fatto due giorni di supergigante, vedremo cosa succederà”.