Volley A2, venerdì appuntamento con la finale di Coppa Italia. Massimo Righi (presidente Lega Pallavolo Serie A): "Ci aspettiamo un grande spettacolo!"

E' arrivato il giorno della vigilia di BAM Acqua S.Bernardo Cuneo-Conad Reggio Emilia, atto finale della Del Monte® Coppa Italia A2 21\22.

Una di fronte all'altra due squadre ambiziose ed una cornice di pubblico che promette spettacolo nello spettacolo. Palazzetto sold out da due giorni, per una capienza consentita pari al 35%: 1600 gli spettatori sugli spalti.

Cuneo torna a vivere aria di grande volley maschile: attesa e tensione crescono ora dopo ora.

Abbiamo contattato Massimo Righi, presidente Lega Pallavolo Serie A, anche lui entusiasta e desideroso di assistere al match: "Sarà sicuramente una bella finale fra due formazioni ai vertici della classifica in campionato. Forse non era la finale più pronosticata ma sono i valori espressi dal campo: del resto Cuneo è stata costruita per arrivare fino alla fine e anche Reggio Emilia è una bella squadra. Penso che sarà una sfida equilibrata, entrambe sono in un buono stato di forma. Non vedo una netta favorita, sarà il campo ad esprimere la vincitrice. Ritorno di Cuneo ad alti livelli? Parliamo di una piazza storica per la pallavolo. Siamo felici di rivederla a questi livelli dopo la fine della meravigliosa avventura con il presidente Lannutti. Lo meritano la squadra, la società, la città e tutto il territorio cuneese. Per la pallavolo sarà una bella vetrina. Peccato avere avuto la possibilità di autorizzare la capienza solo al 35%, siamo certi che il palazzetto sarebbe stato pieno. Contiamo di aumentare presto la capienza consentita degli impianti, diciamo entro un paio di settimane. C'è ancora tanto da fare per il movimento pallavolistico italiano, pensavamo e speravamo di uscire prima da questa pandemia. Siamo pronti a goderci la finale, ci aspettiamo un grande spettacolo!"