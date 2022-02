Psa, Bergesio, Lega: “Decreto-legge approvato in Consiglio dei Ministri è primo passo per arrestare la diffusione della peste suina africana"

“Decreto-legge approvato in Consiglio dei Ministri è primo passo per arrestare la diffusione della peste suina africana e tutelare il patrimonio suinicolo piemontese, che conta 3.500 imprese, e cuneese. Ora però bisogna dotare il Commissario straordinario di risorse e mezzi affinchè possa svolgere bene il proprio compito”. Così il Senatore cuneese della Lega, Giorgio Maria Bergesio, capogruppo Lega in Commissione agricoltura.

Il provvedimento d'urgenza, che non avrà ricadute sulla finanza pubblica, si è reso necessario al fine della eradicazione della PSA nei cinghiali, la cui presenza è stata accertata a gennaio in Piemonte e Liguria, e per prevenirne il contagio nei suini da allevamento. È finalizzato ad assicurare la salvaguardia della sanità animale, la tutela del patrimonio suinicolo nazionale e a salvaguardare esportazioni, sistema produttivo nazionale e relativa filiera. Prevede l’attuazione, entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore, dei Piani Regionali di interventi urgenti con la ricognizione della consistenza della specie all'interno del territorio di competenza suddiviso per provincia, l'indicazione dei metodi ecologici, le aree di intervento diretto, le modalità, i tempi e gli obiettivi annuali del prelievo, esclusivamente connessi ai fini del contenimento della PSA. È infine previsto l'obbligo, per chi rinviene esemplari di cinghiali feriti o deceduti, di segnalare il rinvenimento immediatamente al servizio veterinario della ASL competente per territorio.

Bergesio infine conclude: “Il decreto prevede la nomina di un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure, che di fatto però avrà solo potere di coordinamento e non attuativo. Ed è privo di risorse, visto che il decreto è a invarianza di gettito. Perchè possa svolgere bene la sua attività occorre invece dotare questa figura di risorse e mezzi, affinchè possa effettivamente eradicare la malattia. È in gioco la sopravvivenza del comparto che oggi, a causa della PSA, dei costi dell’energia e di quelli delle materie prime, subisce un danno pari a 20 milioni di euro ogni settimana. Un danno gravissimo per tutto il settore suinicolo italiano e piemontese in particolare”.