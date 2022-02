L'ultimo saluto a Elia Maria Canonica, la storica panettiera di Feisoglio

Si chiude un importante capitolo della storia di Feisoglio, piccolo paese dell’Alta Langa. È mancata la storica panettiera Elia Maria Canonica. La donna aveva 93 anni e, per più di cinquanta, il suo forno ha prodotto chilogrammi di pane per il compaesani.

Un luogo, quello della panetteria, che è sempre stato importante per le comunità, soprattutto nei decenni passati. Un’attività che permetteva il sostentamento, grazie alla produzione del prezioso pane e dei prodotti da forno.

Questa sera, alle ore 20, sarà celebrato il Rosario nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo, mentre il funerale è in programma domani (12 febbraio) alle ore 10.30, sempre nella parrocchia del paese.

La donna, vedova da alcuni anni, lascia il fratello Giuseppe e le sorelle Ada e Lidia, le figlie Ada, Ida, Carla con il marito Walter, e le nipoti Elena e Isabella con il marito Giorgio.

Tra i nipoti c’è anche Emilio Porro, sindaco di San Benedetto Belbo che la ricorda così: «Ho sempre visto mia zia come una persona dedita al lavoro, in cui ha messo passione e amore, due aspetti che lei ha sempre espresso verso il prossimo. Aveva un cuore grande e generoso, era sempre disponibile con tutti. Ha scritto pagine del nostro territorio, e la ricorderemo sempre per quanto ha fatto, nel suo quotidiano lavorare per il paese».