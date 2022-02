Beretta risponde a Fantino sul biodigestore: “Nessun colpo di coda da parte mia”

“Nessun colpo di coda da parte mia”. Gian Paolo Beretta, sindaco di Borgo San Dalmazzo, risponde alle accuse dell'ex assessore Mauro Fantino che è tornato a interrogarlo sul tema biodigestore e sulle voci secondo cui si sarebbero riavviate le pratiche per presentare un progetto con i finanziamenti del PNRR.

“Mauro Fantino sta pervicacemente accanendosi su una cosa non vera – continua il primo cittadino -. Come Comune non chiediamo di certo finanziamenti del PNRR per il biodigestore. Non siamo l'organo competente. Che Fantino si rivolga all'Acsr o al Cec che si occupano di smaltimento rifiuti”.

“E poi il biodigestore è un progetto voluto da una maggiornanza e non solo da me. Ancora una volta Fantino si sta accenendo su cose false”, conclude Beretta.